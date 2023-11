Die Verwaltung lädt alle Schulen im Stadtgebiet Osterwieck ein, ein Logo zu gestalten. Klimaschutzmanagerin Ina Hilbert möchte damit auf den Klimaschutz aufmerksam machen. So sind die Bedingungen und darum geht es.

Kunstlehrerin Kerstin Reiche (von links), Schülersprecher Elias Frey, Osterwiecks Klimaschutzmanagerin Ina Hilbert und Schulleiterin Margret Bosse gaben an der Thomas-Mann-Schule den Startschuss für den Logowettbewerb der Stadt.

Dardesheim/VS. - Wie viel Kohlendioxid (CO₂) passt eigentlich in einen Umzugskarton? Exakt 100 Gramm, erklärt Osterwiecks Klimaschutzmanagerin Ina Hilbert bei ihrem Besuch an der Thomas-Mann-Schule in Osterwieck.