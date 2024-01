Ein 37-Jähriger hat in Halberstadt die Wohnungstür einer Nachbarin beschossen. Die Polizei hat daraufhin alle verfügbaren Kräfte in der Kreisstadt zusammengezogen.

Schüsse abgefeuert: Großeinsatz wegen aggressiven Nachbarn in Halberstadt

Polizeieinsatz in Halberstadt

Die Polizei sperrte den Tatort in Halberstadt weiträumig ab.

Halberstadt. - Ein 37 Jahre alter Mann hat am Mittwochabend (3. Januar) in Halberstadt einen polizeilichen Großeinsatz ausgelöst. Davon war auch die Quedlinburger Straße zwischen der Kreuzung am Hellweg-Baumarkt (Oehlerstraße/Straße des 20. Juli) und der Einmündung der Lieberkühnstraße betroffen. Die stark frequentierte Bundesstraße 79 war ab 19 Uhr aus Sicherheitsgründen für eine gute Stunde voll gesperrt.