Auf der Bundesstraße 245 in Schwanebeck sorgen mehrere Engstellen für Gefahr – sowohl für Autofahrer als auch für Anwohner. Nun hat Sachsen-Anhalts Verkehrsministerin den Vorharz-Ort besucht. Was nimmt sie mit?

Gefährliche Ortsdurchfahrt im Landkreis Harz: Wie geht es an B 245 in Schwanebeck weiter?

Immer wieder kommt es vor allem beim Begegnungsverkehr von Lkw und Bussen zu gefährlichen Situationen auf der B 245 in Schwanebeck.

Schwanebeck. - Die Bundesstraße 245 in Schwanebeck wird immer mehr zum Problem für Autofahrer und Anwohner. Erst kürzlich gab es ein Verkehrschaos, als direkt an einer Engstelle der Ortsdurchfahrt ein Haus brannte und die Straße gesperrt werden musste. Der bis Juli amtierende Bürgermeister Lutz Gnade (CDU) hatte sich schon mehrfach an die Verbandsgemeinde Vorharz, den Landrat und den Landtagsabgeordneten Thomas Krüger (CDU) gewandt.