Ein Ort, der weitgehend unter Denkmalschutz steht, begeht den Tag des offenen Denkmals am 14. September natürlich besonders. Im großen Park des Guts Mahndorf, einem kleinen Dorf bei Halberstadt, sind am 13. und 14. September ungewöhnliche Vorgänge mitzuerleben.

Von Sabine Scholz 13.09.2025, 07:00
Blick auf Mahndorf, einem kleinen Ort vor den Toren Halberstadts. Foto: Ulrich Schrader

Mahndorf. - Ein großer alter Park, ein liebevoll saniertes Herrenhaus. Das insgesamt denkmalgeschützte Mahndorf samt Gut und Gutspark lohnt am 13. und 14. September einen Besuch. Man kann hier einiges erleben.