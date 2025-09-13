Ausflugstipp im Harz Schwertkämpfer erobern Gutspark bei Halberstadt

Ein Ort, der weitgehend unter Denkmalschutz steht, begeht den Tag des offenen Denkmals am 14. September natürlich besonders. Im großen Park des Guts Mahndorf, einem kleinen Dorf bei Halberstadt, sind am 13. und 14. September ungewöhnliche Vorgänge mitzuerleben.