Beim Auftakt zur diesjährigen Sommerferienaktion besuchen die Abenteurer am 26. Juni die Baumschwebebahn sowie den Baumwipfelpfad - hier eine Drohnenaufnahme - in Bad Harzburg.

Landkreis Harz. - Die nächsten sechs Ferienabenteuer locken: Es geht hoch hinaus auf den 483 Meter hohen Großen Burgberg in Bad Harzburg und tief hinein ins Bergwerk Grube Glasebach. Obendrein gibt’s allerlei Wissenswertes über Schlangen, atemberaubende Duelle in der Westernstadt Pullman-City und schließlich ist auch noch Kreativität gefragt beim Glasgießen in der Manufaktur in Derenburg: Bei den sechs Sommerabenteuern, die die Volksstimme und die MZ zusammen mit Partnern wieder organisiert haben. Ab 26. Juni lockt immer mittwochs ein Abenteuer, bei dem es was richtig Tolles zu erleben gibt.