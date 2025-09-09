Es ist ein besonderes Gefühl wenn man es geschafft hat: Zu Fuß von Halberstadt hinauf den Brocken. Halberstädter Gymnasiasten starten die Marathonstrecke wieder am 20. September.

Sie tun es wieder: Schüler laden zur Wanderung von Halberstadt auf den Brocken

Die Brockenwanderung des Halberstädter Gymnasiums Martineum dient einem guten Zweck. Im vergangenen Jahr führte sie wegen eines Waldbrandes nicht ganz auf den Gipfel, aber dennoch über 43 Kilometer von Halberstadt in den Harz.

Halberstadt. - Sieger-Pommes allein sind es wohl nicht, die dazu bewegen, die gut 42 Kilometer lange Strecke unter die Füße zu nehmen. Doch es gibt sie wieder, die Brockenwanderung Halberstädter Gymnasiasten. Die freuen sich über Mitgeher.