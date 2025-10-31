Aktion für Tiere in Not Hilfe für Hündin Erika und ihre Freunde: Das Tierheim Satuelle braucht dringend Unterstützung

Rennen, spielen, einfach Hund sein – das ist derzeit nur eingeschränkt möglich. Eine Außenanlage des Zwingers ist so verrostet, dass sie kaum noch genutzt werden kann. Die Tierschützer bitten um Hilfe.