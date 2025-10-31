weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Aktion für Tiere in Not: Hilfe für Hündin Erika und ihre Freunde: Das Tierheim Satuelle braucht dringend Unterstützung

Aktion für Tiere in Not Hilfe für Hündin Erika und ihre Freunde: Das Tierheim Satuelle braucht dringend Unterstützung

Rennen, spielen, einfach Hund sein – das ist derzeit nur eingeschränkt möglich. Eine Außenanlage des Zwingers ist so verrostet, dass sie kaum noch genutzt werden kann. Die Tierschützer bitten um Hilfe.

Von Anett Roisch 31.10.2025, 08:00
Kathrin Behrens und Hündin Erika vor der stark beschädigten Auslaufanlage des Tierheims Satuelle. Hund Carlos verfolgt aufmerksam das Geschehen.
Kathrin Behrens und Hündin Erika vor der stark beschädigten Auslaufanlage des Tierheims Satuelle. Hund Carlos verfolgt aufmerksam das Geschehen. Foto: Anett Roisch

Satuelle - Im Tierheim Satuelle leben derzeit über zwanzig Hunde – jeder von ihnen mit seiner eigenen Geschichte, seinem eigenem Schicksal. Doch im Moment ist ihr Alltag von einem großen Problem überschattet.