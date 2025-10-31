Die Vogelgrippe breitet sich in Sachsen-Anhalt aus. Auch im Jerichower Land gibt es zwei Verdachtsfälle. Viele Vogelpaare im Land sind nun bedroht.

Unter den Graukranichen verbreitet sich derzeit die Geflügelpest. Hunderte Tiere sind in Sachsen-Anhalt bereits verendet.

Burg. - Viele Kraniche fallen derzeit der grassierenden Geflügelpest in Sachsen-Anhalt zum Opfer. Auch im Jerichower Land wurden in der vergangenen Woche zwei tote Tiere gefunden, die durch das Friedrich-Löffler-Institut auf Vogelgrippe untersucht werden. Erste Geflügelschauen, wie etwa in Lostau, werden aus Sicherheitsgründen abgesagt.