So reagiert großer Vermieter in Halberstadt auf die Energiekrise

Der zu einem dreistöckigen Wohnhaus verkleinerte Wohnblock in der Eike-von-Repgow-Straße 1-3 Halberstadts bekommt einen neue Dämmung. Ein Weg, der HaWoGe-Mietern hilft, Energie zu sparen.

Halberstadt - Am Firmensitz gilt: 19 Grad Celsius in den Räumen. Die 28 Mitarbeiter und sieben Auszubildenden der Halberstädter Wohnungsgesellschaft HaWoGe spüren den gesetzlich verordneten Sparzwang. Wie warm es in den Wohnungen ihrer Mieter wird, da reguliere man wenig, sagt HaWoGe-Chefin Beate Grebe.