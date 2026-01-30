weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Wohnen im Harz: So soll sich dieses Wohnhaus in Halberstadts Andreas-Werckmeister-Straße verändern

EIL
Verdi ruft erneut in Magdeburg für Montag zum Streik auf
Verdi ruft erneut in Magdeburg für Montag zum Streik auf

Wohnen im Harz So soll sich dieses Wohnhaus in Halberstadts Andreas-Werckmeister-Straße verändern

Die Halberstädter Wohnungsgesellschaft HaWoGe erweitert auch in diesem Jahr ihren Bestand an Immobilien. Unter anderem um ein kleineres Wohnhaus. Das soll eine deutliche Aufwertung erfahren.

Von Sabine Scholz 30.01.2026, 10:30
Das Haus in der Werckmeister-Straße Halberstadts soll saniert werden.
Das Haus in der Werckmeister-Straße Halberstadts soll saniert werden. Foto: Sabine Scholz

Halberstadt. - Sie ist das größte Wohnungsunternehmen im Harzkreis. Und sie wächst weiter, die Halberstädter Wohnungsgesellschaft HaWoGe. So hat sie ein Haus in der Andreas-Werckmeister-Straße Halberstadts vom Landkreis Harz übernommen. So plant das Unternehmen dessen Sanierung.