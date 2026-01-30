EIL
Wohnen im Harz So soll sich dieses Wohnhaus in Halberstadts Andreas-Werckmeister-Straße verändern
Die Halberstädter Wohnungsgesellschaft HaWoGe erweitert auch in diesem Jahr ihren Bestand an Immobilien. Unter anderem um ein kleineres Wohnhaus. Das soll eine deutliche Aufwertung erfahren.
Halberstadt. - Sie ist das größte Wohnungsunternehmen im Harzkreis. Und sie wächst weiter, die Halberstädter Wohnungsgesellschaft HaWoGe. So hat sie ein Haus in der Andreas-Werckmeister-Straße Halberstadts vom Landkreis Harz übernommen. So plant das Unternehmen dessen Sanierung.