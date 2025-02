Medizinische Versorgung im Harz So trotzt eine Apothekerin im kleinen Huy-Dorf Pabstorf erfolgreich der Konkurrenz

Seit mehr als 30 Jahren betreibt Wilma Beck eine Apotheke in dem Huy-Ort Pabstorf. Nicht einfach, in so einem ländlichen Umfeld. Doch sie behauptet sich - auch gegenüber den Online-Angeboten. Und das hat Gründe.