So will Pflegeheim im Vorharz zu einer festen Größe werden

Der Humanas-Wohnpark in Schwanebeck will bekannter werden und über seine Wohn- und Pflegeformen für ältere und hilfsbedürftige Menschen aufklären. Dafür steht bereits ein nächster Informationstag fest. Wieso bei diesem auch Spieler des 1. FC Magdeburg dabei sind.

Schwanebeck - Mit dem neuen Wohnpark am Rosenweg will die Humanes Gruppe in Schwanebeck ein fester Bestandteil werden. Dafür bekommt die Einrichtung auch Unterstützung des örtlichen Heimatvereins.