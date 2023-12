Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halberstadt. - Was bringt die Zukunft, wird 2024 alles besser? Gerade zum Jahreswechsel beschäftigen sich viele Menschen mit solchen Fragen. Manch einer hofft, Antworten in Horoskopen oder beim Gießen von Wachsfiguren in der Silvesternacht zu finden. Andere wenden sich an Bianca Groß. Sie ist Kartenlegerin.