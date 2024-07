Dingelstedt. - Seit dem letzten Sofakonzert mit Dirk Friedrich aus Berlin im April ist wieder Zeit ins Land gegangen – und nun steht der nächste musikalische Abend auf dem Dingelstedter Magdalenenhof an. „Die Rückmeldungen, die uns nach dem letzten Konzert erreicht haben, waren wieder durchweg positiv und auch bei uns hat der Abend bleibenden Eindruck hinterlassen“, sagen Claudia Christ-Steckhan und ihr Mann Thomas Steckhan. Grund genug, die Reihe der Sofakonzerte fortzusetzen. „Am 2. August haben wir Sleepwalker's Station zu Gast“, lädt das Ehepaar ein. „Seit 2011 auf Tournee mit über 800 Live-Auftritten, ist der Münchner Songwriter Daniel del Valle nun unterwegs in ganz Europa. Zu uns kommt er in Begleitung von Nic, der mit seinem Spiel auf der Trompete den Abend bereichern wird.“

Die Gäste erwarte hierbei eine musikalische Reise durch den europäischen Sprachraum, denn Daniel del Valle erzähle in seines Songs, gesungen in fünf Sprachen, von seinen Reisen, von Irland, dem Indischen Ozean und Australien. Begleitet von Gitarre, Trompete und Klavier tauche man ein in romantische Geschichten, die zum Träumen einladen. „Akustischer Indie-Folk mit Dylans Wurzeln, Nick Drakes Philosophie und den Träumen des Mr. Jones der Counting Crows“, so die Ankündigung.

Wie immer gilt: Der Eintritt ist frei, aber nicht umsonst. Die Künstler werden über eine „Hutgage“ entlohnt. Für Getränke sei gegen eine Spende ebenfalls gesorgt. „Davon finanzieren wir auch weitere Unkosten, wie zum Beispiel die Gema“, so die Veranstalter.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr – „und wir freuen uns auf ein aufgeschlossenes und freundliches Publikum. Da die Plätze begrenzt sind, meldet Euer Kommen bitte rechtzeitig unter der Mailadresse sofakonzerte@huy.one an“, erklären die beiden Dingelstedter. Die Anmeldung sei aus organisatorischen Gründen zwingend erforderlich.