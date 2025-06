Halberstadt feiert am 21. Juni die Sommerhöfe – mit Musik, Kultur und einem besonderen Filmabend an der Martini-Kirche. Gezeigt wird ein Werk, das 80 Jahre Stadtgeschichte in bewegenden Bildern erzählt.

Halberstadt. - Auf den ersten Blick schaut es aus, wie in den Vorjahren: Am 21. Juni sind die Sommerhöfe und dann wird ganz Halberstadt zur Festmeile und zur Open-Air-Bühne. Auch an der Martini-Kirche gibt es das gewohnte Programm. Doch für Antje Gornig, Leiterin des Städtischen Museen, findet das Fest in diesem Jahr unter anderen Vorzeichen statt.