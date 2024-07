Was ein Auftritt der Harzer Sinfoniker mit einem frisch gegründeten Verein im kleinen Huy-Ort zu tun hat.

Sommerklassik: Konzert in Huy-Neinstedt

Huy-Neinstedt. - Huy-Neinstedt hat (Stand 31. Dezember 2023) gerade einmal 171 Einwohner – und doch ist in dem kleinen Örtchen eine Menge los. Damit das so bleibt und sich sogar noch weiter verbessert, hat sich kürzlich der Verein Huy-Neinstedt – HeimatMitZukunft gegründet. „Anfang des Jahres haben wir uns zusammengetan und mit acht Gründungsmitgliedern beschlossen, einen Verein zu gründen, der inzwischen auch eingetragen ist“, erläutert die Vorsitzende Klara Krüger. Den Vorsitz habe sie allerdings nur, weil einer diese Funktion erfüllen müsse. „Wir sind alle gleichberechtigt und verteilen ‚die Last‘ auf alle Schultern gleich.“

Anstoß zur Gründung habe der alte Schützenplatz im Ort gegeben, der sich im Besitz der Gemeinde befindet, aber immer wieder Kaufinteressenten auf den Plan rief. „Dann wäre der Platz nicht mehr öffentlich zugänglich – und das wollten wir gern verhindern“, sagt Joanna Wegewitz, ebenfalls Gründungsmitglied und neue Ortsbürgermeisterin. „Der Ortschaftsrat und auch die Gemeinde hatten die Kaufgesuche immer abgelehnt, also haben wir gedacht, wir unterstützen im Gegenzug die Gemeinde beim Erhalt des Platzes und der dazugehörenden Gebäude.“ Viel könne man rein rechtlich nicht tun, weil eben die Gemeinde Besitzer sei – „aber wir können den Platz zumindest sauberhalten und mit Leben füllen“, erklärt Klara Krüger. Dies sei auch ein Auftrag des Vereins, den sich die Mitglieder auf die Fahnen geschrieben haben: das Dorf zu beleben.

„Da sehen wir, als jüngere Generation, uns in der Verantwortung“, so die neue Ortschefin. „Die Gründungsmitglieder sind alle zwischen 30 und 40 und wir wollen mit frischem Elan die Schönheit unseres Ortes nach außen tragen“, ergänzt Krüger, die sich als neugewähltes Mitglied künftig auch im Gemeinderat engagieren wird. Auch die Verbindung zu und mit den anderen Ortsteilen sei ihnen wichtig.

Nachdem man im Frühjahr bereits gemeinsam mit der Feuerwehr das Osterfeuer organisiert hatte, steht nun die erste eigene Veranstaltung an. „Die Harzer Sinfoniker vom Harztheater kommen diesen Samstag, 27. Juli, für ein Konzert zu uns auf unseren Schützenplatz“, freuen sich die beiden Frauen. Das Konzert und alles, was dazugehöre, liege in der Hand des Theaters – „wir machen das Drumherum“, sagen sie. Zu Gehör werde ein buntes Programm unter dem Titel „Sommerklassik“ gebracht.

Das etablierte Format beinhaltet – angeleitet durch Musikdirektor Johannes Rieger – Werke von Franz Schubert, Johann Strauß und Hans Auenmüller, der Teile seines Lebens in Huy-Neinstedt verbracht hat. „Noch ein Grund mehr, neben dem tollen Ambiente am Waldesrand und dem grandiosen Blick, das Konzert genau hier stattfinden zu lassen“, laden sie stellvertretend für den Verein ein.

Dieser übernimmt am Samstagabend die Verpflegung der Gäste. „Es gibt eine Bar mit alkoholischen und alkoholfreien Getränken und auch ein paar kleine Snacks haben wir vorbereitet“, zählt Klara Krüger auf. Dies sei auch die einzige Einnahmequelle für den Verein, da der Erlös aus dem Kartenverkauf beim Theater bleibt. Tickets gibt es sowohl im Vorverkauf als auch für 32 Euro an der Abendkasse. Um 19.30 Uhr geht es los, Einlass ist bereits um 18 Uhr.

Weitere Veranstaltungen durch den Verein sind in der Planung – Unterstützer gern gesehen...