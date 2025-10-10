Wohnen im Harz Spatenstich in Badersleben: Bauwillige finden hier ein Stück Land für sich
Nach jahrelanger Vorbereitungszeit kann nun endlich gebaut werden. Das neue Eigenheimgebiet im Huy-Ort Badersleben ist nun offiziell freigegeben. Alle Infos zum Bosseberg.
10.10.2025, 11:45
Badersleben. - Viele Jahre hat es gedauert, bis aus dem theoretischen Projekt Realität wurde. Doch nun ist soweit: Mit dem offiziellen Spatenstich ist das Badersleber Baugebiet Am Bosseberg endlich einen entscheidenden Schritt vorangekommen.