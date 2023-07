Im August gibt es eine Überraschung für die Kinder im Huy. Was Öffentliche Versicherung mit den Freibädern zu tun hat, woher das Geld stammt und wer davon profitieren soll

Dingelstedt - Frohe Botschaft für die Kinder der Gemeinde Huy: 1000 von ihnen können im August in den vier Freibädern der Gemeinde kostenlos planschen gehen. Wie das funktioniert bei den bekannt knappen Kassen der Gemeinde? Die Öffentliche Versicherung Sachsen-Anhalt (ÖSA) macht’s möglich.

Geschäftsstellenleiter Frank Grüning war dieser Tage gemeinsam mit dem ÖSA-Direktionsbeauftragten Ulf Pasewald zu Besuch bei Huy-Bürgermeister Maik Berger (SPD). Im Gepäck hatten sie einen Scheck über 2730 Euro.

Zum wiederholten Mal

„Wenn es der ÖSA gut geht, versuchen wir den Kommunen, die im vergangenen Jahr die Zahl der Schäden am kommunalen Eigentum niedrig halten konnten, etwas zurückzugeben“, erklärt Ulf Pasewald. So auch der Gemeinde Huy, die 2022 eine sehr gute Schadensquote gehabt habe.

„Das ist nicht das erste Mal, dass die Gemeinde Huy von der ÖSA Geld bekommt“, weiß Maik Berger. Dennoch könne man mit dem Geld nicht rechnen. „Ob überhaupt und – wenn ja – wie viel es gibt, wird jährlich geprüft und dann ausgeschüttet“, erklärt Grüning. „Wir nennen das eine schadenquotenabhängige Vergütung.“

„Wir wünschen uns, dass das Geld nicht einfach in den Haushalt fließt, sondern einem konkreten Zweck zugeführt wird“, ergänzt Ulf Pasewald. „Im besten Fall natürlich, dass es in etwas Schadenspräventives investiert wird, aber das ist selbstverständlich keine Pflicht.“

Da im Vorfeld nicht klar war, ob und wieviel Geld es geben wird, hatte Bürgermeister Berger bei der Scheckübergabe noch keinen Verwendungszweck parat. Doch bereits kurze Zeit darauf war eine Nutzung gefunden.

Für die Kinder und Freibäder

„Wir haben überlegt, das Geld unseren Kindern zugute kommen zu lassen“, so Berger. „Es ist Sommer und es sind noch Ferien – also wollen wir den Kindern für das Geld freien Eintritt in unsere Freibäder ermöglichen.“

Im Zuge der Gleichberechtigung bekomme jedes der vier Freibäder in Aderstedt, Badersleben, Eilenstedt und Dedeleben 250 Freikarten, die ab 1. August an die kleinen Gäste ausgegeben werden, so lange sie reichen.

„Wir möchten damit einerseits den Kindern eine Freude machen und anderseits auch die Freibäder ein wenig unterstützen“, unterstreicht Berger.

Ob es im kommenden Jahr erneut eine solche Vergütung seitens der ÖSA geben wird, steht noch in den Sternen. Allein der erlittene kostenintensive Wasserschaden an der Badersleber Turnhalle mache dies schon schwierig, geben die ÖSA-Experten zu bedenken. Genaueres könne man jedoch erst nach Abschluss des Jahres und Begutachtung aller Schäden sagen.