Nationalfeiertag als Thema in der Politik Stadtrat Halberstadt soll über mehr Festakte zum 3. Oktober befinden
Zu Gast bei Feierlichkeiten in der Partnerstadt oder Beteiligung an kulturellen Angeboten zum Nationalfeiertag, das ist der AfD-Fraktion in Halberstadts Stadtrat zu wenig. Sie fordert ein Konzept, wie der 3. Oktober künftig zu feiern ist.
10.12.2025, 10:15
Halberstadt. - Den deutschen Nationalfeiertag künftig in Halberstadt in geeigneter Form zu feiern, soll der Oberbürgermeister bis Juni 2026 ein Konzept erarbeiten. Das war Kern eines Antrags der AfD-Fraktion im Stadtrat.