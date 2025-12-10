Nationalfeiertag als Thema in der Politik Stadtrat Halberstadt soll über mehr Festakte zum 3. Oktober befinden

Zu Gast bei Feierlichkeiten in der Partnerstadt oder Beteiligung an kulturellen Angeboten zum Nationalfeiertag, das ist der AfD-Fraktion in Halberstadts Stadtrat zu wenig. Sie fordert ein Konzept, wie der 3. Oktober künftig zu feiern ist.