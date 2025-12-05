Es gibt einige historische Gebäude in Zerbst, die aus dem Dornröschenschlaf geküsst werden wollen. Dem markanten Postgebäude in der Innenstadt bleibt dieses Schicksal erspart. Nur ein Jahr nach dem Rückzug der Postbank gibt es einen neuen Besitzer, der auch investieren will.

Bürgermeister Andreas Dittmann, Bauleiter Torsten Felgenträger, Laura Strohschneider, Tochter des Gebäudeinhalbers Dirk Strohschneider, Maximilian Felgenträger, Ingenieur Gunnar Hollenbach und Heike Hesse, Volksbank Jerichower Land, verantwortlich für den Bereich Firmenkunden, vor der Post in Zerbst.

Zerbst - Die Gorgaß-Villa in der Magdeburger Straße, die Ankuhnsche Mühle und das Bahnhofsgebäude, sie alle eint ein trauriges Schicksal – jahrelanger Leerstand, Verfall, drohender Abriss. Der Bahnhof wurde in allerletzter Sekunde gerettet und wird derzeit aufwendig saniert und danach wieder mit kulturellem Leben gefüllt. Ein trauriges Schicksal, dass dem historischen Postgebäude in der Innenstadt glücklicherweise erspart bleibt, denn das 1897 erbaute Kaiserliche Postamt hat einen neuen Besitzer.