Chaos auf der Schiene Ständige Zugausfälle im Nordharz - Bahnreisende verlieren die Geduld
Zugausfälle, Verspätungen und fehlende Informationen – Bahnfahrer im Nordharz sind zunehmend frustriert. Besonders Halberstadt, und Wernigerode sind betroffen, oft ohne Vorwarnung. Jetzt wächst der Druck auf die Start GmbH, endlich für verlässliche Verbindungen zu sorgen.
Aktualisiert: 11.09.2025, 15:01
Halberstadt/Wernigerode. - Ob Halberstadt oder Wernigerode: Seit Kurzem fallen in der Nordharz Region ständig unplanmäßig Züge aus. „In letzter Zeit häuft es sich. Als Reisender bekommt man keine fünf Minuten vor Abfahrt am Gleis gesagt: der Zug fällt aus. Und wenn man Pech hat, wartet man am Halberstädter Hauptbahnhof mehr als zwei Stunden auf den nächsten Zug. Ein unhaltbarer Zustand“, berichtet Ulrich Kasten.