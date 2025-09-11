Zugausfälle, Verspätungen und fehlende Informationen – Bahnfahrer im Nordharz sind zunehmend frustriert. Besonders Halberstadt, und Wernigerode sind betroffen, oft ohne Vorwarnung. Jetzt wächst der Druck auf die Start GmbH, endlich für verlässliche Verbindungen zu sorgen.

Halberstadts Hauptbahnhof wurde in den vergangenen Monaten umfassend auf Vordermann gebracht - er ist ist ein „Zukunftsbahnhof“. Nur Züge fehlen im Moment allzuoft.

Halberstadt/Wernigerode. - Ob Halberstadt oder Wernigerode: Seit Kurzem fallen in der Nordharz Region ständig unplanmäßig Züge aus. „In letzter Zeit häuft es sich. Als Reisender bekommt man keine fünf Minuten vor Abfahrt am Gleis gesagt: der Zug fällt aus. Und wenn man Pech hat, wartet man am Halberstädter Hauptbahnhof mehr als zwei Stunden auf den nächsten Zug. Ein unhaltbarer Zustand“, berichtet Ulrich Kasten.