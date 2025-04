Stöbern in Aspenstedt: Was Scheunen und Dachböden so hergeben

Aspenstedt. - 30 Höfe werden es sein, deren Tore zum großen Dorfflohmarkt in Aspenstedt offenstehen. Hier können Besucher stöbern in dem, was die Hofbesitzer aus Scheunen, Garagen, Kellern und von Dachböden geholt oder an Kreativem selbst angefertigt haben.