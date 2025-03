Verkehrseinschränkungen im Harz Straßensanierung im Huy: Viele Informationen, viele Emotionen - und viel Geld

Die Ortsdurchfahrt in Huy-Neinstedt wird in Kürze saniert. Zu einer Infoveranstaltung zu dem Bauvorhaben waren zahlreiche Bürger gekommen. Was sie hier erfuhren und warum sie für den Ausbau zum Teil bezahlen müssen.