  4. Wintereinbruch in Sachsen-Anhalt: Sturmtief „Elli“ bringt Schnee und Glätte: 14 Unfälle im Harz gemeldet

Wintereinbruch in Sachsen-Anhalt Sturmtief „Elli“ bringt Schnee und Glätte: 14 Unfälle im Harz gemeldet

Im Landkreis Harz ist Sturmtief „Elli“ mit viel Schnee angekommen: Die Polizei registrierte viele Glätteunfälle – warum die Lage auf den Straßen trotzdem relativ entspannt blieb.

Von Dennis Lotzmann 09.01.2026, 14:59
In der Nacht zum Freitag kam im Trecktal zwischen Elbingerode und Heimburg ein Auto von der Straße ab. Es blieb beim Blechschaden.
Foto: Polizeirevier Harz

Landkreis Harz. - Schneebedeckte Straßen, punktuelle Verwehungen und rutschige Gehwege: Das Sturmtief „Elli“ hat den Landkreis Harz – wie die Meteorologen angekündigt hatten – in der Nacht zum Freitag, 9. Januar, mit teils ergiebigem Schneefall erreicht. Die Polizei registrierte zahlreiche Glätteunfälle.