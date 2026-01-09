Im Landkreis Harz ist Sturmtief „Elli“ mit viel Schnee angekommen: Die Polizei registrierte viele Glätteunfälle – warum die Lage auf den Straßen trotzdem relativ entspannt blieb.

In der Nacht zum Freitag kam im Trecktal zwischen Elbingerode und Heimburg ein Auto von der Straße ab. Es blieb beim Blechschaden.

Landkreis Harz. - Schneebedeckte Straßen, punktuelle Verwehungen und rutschige Gehwege: Das Sturmtief „Elli“ hat den Landkreis Harz – wie die Meteorologen angekündigt hatten – in der Nacht zum Freitag, 9. Januar, mit teils ergiebigem Schneefall erreicht. Die Polizei registrierte zahlreiche Glätteunfälle.