Seit vielen Monaten arbeiten Ehrenamtliche und Mitarbeiter der VIS Gmbh in Halberstadt an der Sanierung des legendaren Schnellverkehrstriebwagen SVT Görlitz. Jetzt fuhren beide Triebköpfe samt Waggons erstmals wieder ein Stück. Warum der Jubel darüber dennoch verhalten ist.

Sanierung von Zuglegende SVT in Halberstadt macht Fortschritte, doch jetzt wackelt die Finanzierung

Erste Fahrt als kompletter Zug: Der SVT vierteilig unterwegs auf den Werksgleisen der VIS GmbH Halberstadt.

Halberstadt. - Die windschnittige Form der Triebköpfe ist bis heute ein Hingucker. Der SVT Görlitz, ein 1963 in der DDR gebauter Schnellverkehrstriebwagen (SVT) der Deutschen Reichsbahn, weckt nicht nur bei eingefleischten Bahnfans Aufmerksamkeit. Auch die Restaurierung der Zuglegende bei der VIS GmbH Halberstadt ist besonders, jetzt ist ein wichtiger Schritt erfolgt.