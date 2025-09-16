Der historische Schnelltriebwagen SVT ist beim Motortest in Halberstadt durchgefallen. Die Sanierer müssen ihren Zeitplan überdenken, weitere Tests sind gefährdet. Bleibt der Kultzug weiter auf dem Abstellgleis oder gelingt doch noch die Rückkehr auf die Schiene?

Schlechte Nachrichten für Fans von Kultzug SVT in Halberstadt: Motortest ist fehlgeschlagen

Mario Lieb (links) und sein Team von SVT Görlitz gGmbH müssen wohl noch länger warten, bis der Schaffner freie Fahrt gibt für den SVT in Halberstadt.

Halberstadt. - Alte Häuser, alte Autos und alte Loks sind Wundertüten. Was wirklich drinsteckt, erfährt man erst, wenn man mit der Sanierung beginnt. Das mussten die Mitarbeiter der SVT Görlitz gGmbH jetzt in Halberstadt erfahren. Nun müssen sie ihre Planung in Sachen Wiederinbetriebnahme der Zuglegende SVT wohl überarbeiten.