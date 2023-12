Nach dem Raubüberfall auf die Aral-Tankstelle in Osterwieck am Abend des ersten Advents (3.12.) hat die Polizei erste Details veröffentlicht. Offenbar schlug der Täter gleich zweimal zu.

Raubüberfälle in Osterwieck

Die Aral-Tankstelle in Osterwieck und das damit baulich verbundene Autohaus Osterwieck (links hinten) wurden am Abend des ersten Advents - Sonntag, 3. Dezember - überfallen und ausgeraubt.

Osterwieck. - Der bislang unbekannte Täter, der am Sonntag (3.12.) gegen 19 Uhr die Aral-Tankstelle in Osterwieck überfallen und ausgeraubt hat, hat zeitnah wahrscheinlich noch einen weiteren Raubzug begangen. Nach Angaben aus der mit den Ermittlungen betrauten Polizeiinspektion Magdeburg sind am ersten Adventssonntag bislang Unbekannte auch ins nahe Autohaus eingedrungen.