Am Samstag fand die diesjährige Ausgabe von „Rund um den Dom“ statt. Was bei dem Magdeburger Radsport-Event los war.

Bei der diesjährigen Ausgabe von Rund um den Dom starteten wieder zahlreiche Radsportler in unterschiedlichen Altersklassen.

Magdeburg. - Der Rennradsport hat eine lange Tradition in Magdeburg. Elfmal war die Elbstadt Etappenort und einmal sogar Zielort der Internationalen Friedensfahrt. Am Samstag, den 31. Mai, fand mit „Rund um den Dom“ erneut ein Radsport-Spektakel in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt statt.