Ausgehen in Magdeburg: Veranstaltungen und Events am Montag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 2. Juni 2025, ein Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Veranstaltungen in Magdeburg am Dienstag

Veranstaltungen in Magdeburg am Mittwoch

Veranstaltungen in Magdeburg am Donnerstag

Veranstaltungen in Magdeburg am Freitag

Veranstaltungen in Magdeburg am Samstag

Veranstaltungen in Magdeburg am Sonntag

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Die Zauberflöte im Opernhaus des Theaters Magdeburg

Im Opernhaus des Theaters Magdeburg wird eine Kinderoper zur bekanntesten Komposition von Wolfgang Amadeus Mozart geboten. Das Opernhaus befindet sich am Universitätsplatz 9. Zum Redaktionsschluss waren für den 2. Juni, 11 Uhr, elf Karten und für den 4. Juni, 11 Uhr, eine Restkarte verfügbar. Die Vorstellungen am 10. und 11. Juni waren bereits ausverkauft.

In der Mitmachfassung der „Zauberflöte“ verbinden sich klassische Opernelemente mit aktiver Beteiligung aus dem Zuschauerraum. Schulklassen und Familien begleiten die Handlung durch vorbereitete Gesangseinlagen und szenische Unterstützung. Auf der Bühne treffen Figuren wie eine Zirkusakrobatin, ein Dompteur sowie Tag und Nacht aufeinander. Gemeinsam führen sie durch die Geschichte rund um Tamino, Pamina, die Königin der Nacht und Papageno, dessen Flöte stets griffbereit bleibt.

Die Gesangstexte stammen von Emanuel Schikaneder. Die Dialoge schrieb Ulrich Schulz nach einer Fassung von Stefan Czura. Empfohlen wird die Aufführung für Kinder ab sechs Jahren.

Jakob Hessing und der jiddische Witz online bei der Volkshochschule Magdeburg

Der israelische Schriftsteller und Germanist Jakob Hessing erläutert im Rahmen des digitalen Wissenschaftsprogramms „vhs.wissen live“ die Besonderheiten des jiddischen Witzes. Die Veranstaltung wird am Montag, dem 2. Juni 2025, um 19.30 Uhr ausschließlich als Livestream übertragen. Die Teilnahme ist gebührenfrei. Weitere Informationen und Anmeldung bis 2.6., 15 Uhr, unter www.vhs.magdeburg.de.

Im Mittelpunkt steht der jiddische Humor, der über die Funktion bloßer Unterhaltung hinausgeht. Die jiddische Sprache diente insbesondere den Ostjuden als Mittel zur Selbstironie und zur geistigen Auseinandersetzung mit einer von Unsicherheit geprägten Existenz. Hessing zeigt, wie dieser Humor in einer Zeit kulturellen und gesellschaftlichen Umbruchs eine besondere Blüte erlebte.

Jakob Hessing wurde 1944 im Versteck in Polen geboren, wuchs in Berlin auf und wanderte 1964 nach Israel aus. Bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2012 lehrte er an der Hebräischen Universität Jerusalem, wo er die germanistische Abteilung leitete. Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit ist er auch als Romanautor, Essayist und Übersetzer hervorgetreten. Seine Beiträge erscheinen regelmäßig in Zeitungen, wodurch er einem breiten Publikum bekannt wurde.

Der Kurs mit der Nummer „Q8029“ wird über die Website der Volkshochschule Magdeburg angeboten. Interessierte können sich bis zum 2. Juni 2025, 15 Uhr, anmelden. Die technische Teilnahme erfordert einen PC, Laptop, Mac, ein Tablet oder ein Smartphone mit Internetzugang sowie Lautsprecher. Kopfhörer werden empfohlen. Kamera und Mikrofon sind nicht notwendig.

Swing in der Magdeburger Datsche

Immer wieder montags trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen. Dieses Mal ist Termin am 2.6. in der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 43.

Ab 19.30 gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren. Auch um 19.30 beginnt der Taster für alle, die schon etwas länger tanzen. „Ab 20.15/30 gehen wir über ins freie Training / Social Dance und lassen die Füße fliegen“, heißt es in der Einladung.

Swing ist ein Musikstil, der in den 1930er und 1940er Jahren in den USA populär wurde und eine der wichtigsten Formen des Jazz darstellt. Er zeichnet sich durch einen rhythmischen „Swing“-Groove aus, bei dem die Betonung auf den ungeraden Zählzeiten liegt, was den Musikstücken einen tanzbaren und dynamischen Charakter verleiht. Swingmusik wird oft von Big Bands gespielt, die eine Vielzahl von Instrumenten wie Trompeten, Posaunen, Klarinetten und Schlagzeug umfassen. Bekannte Musiker wie Duke Ellington, Benny Goodman und Count Basie prägten diesen Stil und machten ihn zu einem wichtigen Bestandteil der amerikanischen Kultur und Tanzszene.

Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg zeigt Ausstellung zum Aufstand vom 17. Juni 1953

Im Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg in der Georg-Kaiser-Straße 7 wird die Ausstellung "Menschen Recht Freiheit Protest. Der Aufstand vom 17. Juni 1953 in Sachsen-Anhalt" gezeigt. Sie läuft bis zum 22. August. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags jeweils von 8 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die Ausstellung beleuchtet den Aufstand vom 17. Juni 1953, der nicht nur in Berlin, sondern auch in Sachsen-Anhalt ein Zentrum von Streiks und Protesten war. Allein in Magdeburg, Halle, Bitterfeld und Leuna demonstrierten Zigtausende von Menschen, und an mehr als 240 Orten in Sachsen-Anhalt kam es zu Protesten. Die Demonstranten forderten Freiheit, Menschenrechte, freie Wahlen und das Ende der SED-Diktatur. Erarbeitet wurde die multimediale Plakatausstellung 2023 vom Beauftragten des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.

Gezeigt werden 25 Tafeln mit Fotos, Tondokumenten und Zeitzeugenberichten, die die Vor-, Nach- und Wirkungsgeschichte des Aufstands an verschiedenen Orten dokumentieren. Ergänzend zur Ausstellung werden im Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg auch Quellen aus Magdeburg präsentiert.

"Voyage, Voyage – Reise ohne Rückkehr" - Ausstellung in der Medizinischen Zentralbibliothek

Die Künstlerin Anja Dähne präsentiert in der Medizinischen Zentralbibliothek Magdeburg ihre Ausstellung "Voyage, Voyage – Reise ohne Rückkehr". Die Ausstellung dokumentiert die künstlerische Entwicklung der Künstlerin von 2019 bis 2025 und widmet sich in erster Linie den Themen Veränderung, neuen Perspektiven, Freiheit und Authentizität.

In ihren Werken, die von Portraits und Akten geprägt sind, spiegelt sich ihre Suche nach neuen Ausdrucksformen wider. Während sie anfangs vor allem mit Aquarell arbeitete, nutzt sie seit Beginn des Jahres 2025 zunehmend Acryl auf Leinwand. Ihre Darstellungen thematisieren Werte wie Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung, wodurch die Figuren in ihren Bildern als handelnde Subjekte und nicht als passive Objekte erscheinen.

Die Ausstellung ist bis zum 15. Juni 2025 während der Öffnungszeiten der Bibliothek zugänglich. Die Medizinische Zentralbibliothek befindet sich auf dem Campus in der Leipziger Straße 44 im Haus 41.

„Da ist etwas. Krebs und Emotionen“ - Ausstellung im Neuen Hörsaal auf dem Campus der Unimedizin Magdeburg

Die bewegende Ausstellung „Da ist etwas. Krebs und Emotionen“, die zuvor im Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité präsentiert wurde, ist bis zum 30. Juni 2025 nun auch in Magdeburg auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg zu sehen. Die Ausstellung geht diesen Gefühlen nach. Sie thematisiert dabei Gefühle nicht allein als subjektive, persönliche Empfindungen. Kulturhistorische Exponate, interaktive Medienstationen und Filminterviews machen sichtbar, wie stark Gefühle durch gesellschaftliche Normen und Moralvorstellungen geprägt werden. Im 20. Jahrhundert haben sich die Erwartungen an die Gefühle in der Auseinandersetzung mit Krebs verändert. Der Rundgang veranschaulicht diesen Wandel und lädt Besucherinnen und Besucher dazu ein, auch über eigene Gefühle und deren kulturelle Prägung nachzudenken.

Ausstellungsort ist im Haus 7 der Neue Hörsaal auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg, Leipziger Straße 44. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, bei kostenfreiem Eintritt.

Rundgang durch den Magdeburger Zoo

Der Zoo Magdeburg lockt auch im Frühjahr zum Besuch. Geöffnet ist derzeit von 9 bis 18 Uhr.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg



Der rund 16 Hektar große Zoologische Garten Magdeburg wurde im Jahr 2024 von 250.000 Menschen besucht. Im Zoo leben 655 Tiere in 154 Arten. Er verfügt über eine Parklandschaft und einen großen Spielplatz für Kinder.

Rundgänge in Magdeburg

Auch interessant: Das ist der aktuelle Wetterbericht für Magdeburg

Magdeburg ist eine grüne Stadt. Auch wenn in den vergangenen Jahren zahlreiche Bäume wegen Trockenheit, Schädlingsbefall oder Bauvorhaben verloren gegangen sind, finden sich an vielen Stellen Kleingartenanlagen, Grünanlagen und Parks. In einer Serie stellt die Magdeburger Volksstimme Parks in Magdeburg vor.

Gerade im Frühling lohnt sich der Ausflug in die Parks.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es im Vorverkauf zum Redaktionsschluss mehr für "Feine Sahne Fischfilet" um 20 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27. Für "Kloster.Berge.Garten" der Kammerspiele zum 200. Jubiläum des Parks im Klosterbergegarten gibt es eine Warteliste.

Gegebenenfalls gibt es noch Tickets an der Tageskasse.