Die Tätowiererin Denise Gallus aus Osterwieck gibt Einblick in die schrägen Tattoo-Wünsche ihrer Kunden aus dem Harz und Norddeutschland. Und die sind teilweise haarsträubend.

Bud Spencer und Terence Hill auf der Pobacke – Tattoo-Kuriositäten aus dem Harz

Osterwieck. - So unterschiedlich und verrückt die Kunden hinsichtlich ihrer Wünsche sind, mit denen sie zu Denise Gallus kommen, haben doch alle etwas gemeinsam: Sie zeigen Haut im Studio der 31-Jährigen. Bis weit über die Grenzen der Einheitsgemeinde Osterwieck (Harzkreis) hinaus reisen Tattoo-Fans zu ihr an, teils sogar mit über 80 Lebensjahren. Dabei staunt die Osterwieckerin manches Mal selbst, welche skurrilen Anfragen sie erreichen.