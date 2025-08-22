weather wolkig
  4. Tattoo-Trends im Harz: Von Blumen bis Bud Spencer auf dem Po

Nadelkünstlerin aus Osterwieck berichtet Bud Spencer und Terence Hill auf der Pobacke – Tattoo-Kuriositäten aus dem Harz

Die Tätowiererin Denise Gallus aus Osterwieck gibt Einblick in die schrägen Tattoo-Wünsche ihrer Kunden aus dem Harz und Norddeutschland. Und die sind teilweise haarsträubend.

Von Vera Heinrich Aktualisiert: 22.08.2025, 12:59
Denise Gallus führt seit 2021 "Bonnies Tattoo-Diele" in der Osterwiecker Altstadt.
Denise Gallus führt seit 2021 "Bonnies Tattoo-Diele" in der Osterwiecker Altstadt. Foto: Vera Heinrich

Osterwieck. - So unterschiedlich und verrückt die Kunden hinsichtlich ihrer Wünsche sind, mit denen sie zu Denise Gallus kommen, haben doch alle etwas gemeinsam: Sie zeigen Haut im Studio der 31-Jährigen. Bis weit über die Grenzen der Einheitsgemeinde Osterwieck (Harzkreis) hinaus reisen Tattoo-Fans zu ihr an, teils sogar mit über 80 Lebensjahren. Dabei staunt die Osterwieckerin manches Mal selbst, welche skurrilen Anfragen sie erreichen.