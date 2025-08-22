Es besteht Hoffnung: Im Dom zu Stendal suchen Archäologen nach Hinweisen auf Domstiftgründers Heinrich von Gardelegen. Wurde das verschollene Grab gefunden?

Diese Gewölbedecke eines Grabes wurde bei Sanierungsarbeiten im Dom zu Stendal entdeckt. Das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt untersucht es näher.

Stendal. - Die Ausgrabungen im Stendaler Dom haben begonnen. Das Grab, in dem möglicherweise Domstiftgründer Heinrich von Gardelegen bestattet wurde, wird von Archäologen genauer untersucht. Das bestätigt das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt auf Volksstimme-Nachfrage.