Ausgrabungen haben begonnen Archäologen untersuchen Grab im Stendaler Dom
Es besteht Hoffnung: Im Dom zu Stendal suchen Archäologen nach Hinweisen auf Domstiftgründers Heinrich von Gardelegen. Wurde das verschollene Grab gefunden?
22.08.2025, 14:54
Stendal. - Die Ausgrabungen im Stendaler Dom haben begonnen. Das Grab, in dem möglicherweise Domstiftgründer Heinrich von Gardelegen bestattet wurde, wird von Archäologen genauer untersucht. Das bestätigt das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt auf Volksstimme-Nachfrage.