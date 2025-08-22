weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Stendal
    4. >

  4. Ausgrabungen haben begonnen: Archäologen untersuchen Grab im Stendaler Dom

Ausgrabungen haben begonnen Archäologen untersuchen Grab im Stendaler Dom

Es besteht Hoffnung: Im Dom zu Stendal suchen Archäologen nach Hinweisen auf Domstiftgründers Heinrich von Gardelegen. Wurde das verschollene Grab gefunden?

Von Mike Kahnert 22.08.2025, 14:54
Diese Gewölbedecke eines Grabes wurde bei Sanierungsarbeiten im Dom zu Stendal entdeckt. Das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt untersucht es näher.
Diese Gewölbedecke eines Grabes wurde bei Sanierungsarbeiten im Dom zu Stendal entdeckt. Das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt untersucht es näher. Foto: Mike Kahnert

Stendal. - Die Ausgrabungen im Stendaler Dom haben begonnen. Das Grab, in dem möglicherweise Domstiftgründer Heinrich von Gardelegen bestattet wurde, wird von Archäologen genauer untersucht. Das bestätigt das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt auf Volksstimme-Nachfrage.