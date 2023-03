An der Bode in Wegeleben wurde mit 142 Zentimeter der höchste Wasserstand innerhalb eines Jahres gemessen. So ist die aktuelle Lage.

Tauwetter sorgt in Wegeleben für erhöhte Pegel an Bächen und Flüssen

Wegeleben - Nach den ersten frühlingshaften Tagen hatte im Harz zeitweilig Tauwetter eingesetzt und die Pegel vieler Bäche und Flüsse stiegen an. Am Bode-Pegel in Wegeleben wurden am Mittwoch und Donnerstag laut Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) Pegelstände von 142 Zentimetern gemessen. Das ist der höchste Wasserstand innerhalb eines Jahres.