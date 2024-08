Christina Strohkorb aus Berßel hat ihre Anlaufstelle für Tierfreunde erweitert und mit moderner Technik bestückt: Was die 35-Jährige motiviert und welche medizinischen Angebote es nun für die vierbeinigen Patienten gibt.

Tierärztin startet in Berßel mit modernisierter Praxis

Martin Strohkorb, Tierärztin Christina Strohkorb und Jil Vettermann (von links) spielen mit den Hunden August und Brezel in der modernisierten und erweiterten Praxis der 35-Jährigen in Berßel schon mal einige Handgriffe und Abläufe durch. Heute Nachmittag sind Gäste ab 15.30 Uhr zur Eröffnung willkommen.

Berssel. - Die Harzer wünschen sich eine solide medizinische Versorgung – nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihre Tiere. In der tierärztlichen Praxis von Christina Strohkorb in Berßel finden die Besitzer von Kleintieren fortan deutlich bessere Angebote. Die 35-jährige Veterinärin hat einiges investiert, um die Bedingungen für ihre meist vierbeinigen Patienten zu optimieren. Am Donnerstag, 8. August, feiert die Tierärztin mit Gästen die Einweihung der faktisch neuen Praxis.