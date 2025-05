Veranstaltung im Harz Toben, spielen, Musik hören - buntes Kinderfest lockt auf Dardesheims Kirchplatz

Das Pfingstfest steht in Dardesheim in diesem Jahr ganz im Zeichen der Kinder. Zumindest an einem Tag. Dann wird auf dem Kirchplatz viel Abwechslung geboten. Was das mit der Freude an der Musik eines der Organisatoren zu tun hat.