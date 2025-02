Eine Nachricht hatte in den vergangenen Tagen die Hoteliers im Harz erschreckt. Nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird. Warum die Aufregung verfrüht war.

Tourist Information Halberstadt wird in den nächsten Jahren zweigleisig fahren

Halberstadt. - Diese Nachricht hatte einige erschreckt: Die digitale Gästekarte wird im nächsten Jahr das Hatix-Heft ersetzen. Es ist noch lange nicht so weit, sagt Christiane Strohschneider. Für die Leiterin der Tourist-Information in der Domstadt und ihre Mitarbeiterinnen stehen noch wichtige Vorarbeiten an.