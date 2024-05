Halberstadt. - Langenstein kann mit vielem bei Gästen aus nah und fern punkten – ein schmuckes Dorf, sehenswerte Natur und Landschaft sowie einmalige Ausflugsziele. Zu diesem Paket gehört das Landhotel Schäferhof. Das zehnköpfige Team um Landhotel-Geschäftsführer Andreas Werner sorgt dafür, dass das in den historischen und denkmalgeschützten Schäferhof eingebettete Haus selbst ein Touristenmagnet ist und bleibt.

„Langenstein ist ein wunderschönes Dorf“, betont Werner. Ein Selbstläufer sei das Landhotel Schäferhof trotz der guten Rahmenbedingungen nicht. „Nach der Übernahme vor sieben Jahren mussten wir jetzt die 21 Doppel- und Familienzimmer mit insgesamt 42 Betten zum zweiten Mal renovieren und haben über 100.000 Euro in die Hand nehmen müssen“, erläutert der Geschäftsführer.

Diese Investition würde sich bezahlt machen. Nach einem schwachen Start ins neue Jahr im Januar würde das Geschäft in dem kleinen Landhotel mit Gaststätte derzeit brummen. Stolz ist er, weil es seit 2018 gelungen sei, jedes Jahr bei den Gästezahlen eine neue Bestmarke zu setzen. Ausgenommen die Coronazeit. Die habe man aber dank der finanziellen Hilfe des Staates gut überstanden.

„Wir haben viele Wiederholungstäter, also Gäste die zwei-oder dreimal kommen, die bei der Abreise bereits wieder buchen, weil es hier so schön ist“, so Werner. Wer kulturell und geschichtlich großes Interesse hat, könne in Halberstadt, Quedlinburg und Blankenburg zwei, drei Tage spielend verbringen, in Wernigerode zögen die Innenstadt und das Schloss die Touristen in ihren Bann.

Langenstein als Dorf sei ebenfalls für viele sehr interessant. „Der sehenswerte Ort ist mit den Höhlenwohnungen, dem Branconi-Schloss und Park und mit dem Gutshaus in Mahndorf eine Nummer“, betont der Geschäftsführer. Ein Großteil der Gäste würden aus Brandenburg, Nordrhein-Westphalen, Niedersachsen und Hamburg aber auch aus Sachsen und Sachsen-Anhalt kommen.

Das Hotel habe für die Grundauslastung einen wichtigen Vertrag mit einem Partner abschließen können. „Wir haben die Vermarktung des Landhotels abgegeben. Ein Schritt, der sich auszahlt“, so Andreas Werner. Das ginge zwar in erster Linie über den Preis, weil Langenstein halt nicht Wernigerode oder Quedlinburg sei. 20 Zimmer seien damit als Kontingent vertraglichen gebunden.

Ein Pfund sei der Hofcharakter des Schäferhofes, zu dem auch die Festscheune mit dem vielfältigen Kulturangebot gehört. „Dafür muss man den Mitgliedern des Merino-Vereins danken, die sich für den Erhalt der Anlage engagieren“, betont Werner. Ohne den Verein wäre das Hotel 2017 geschlossen worden, ist er sich sicher.

Der Vierseitenhof aus dem Jahr 1823 ist nicht nur die älteste Hofanlage in Langenstein, sondern mit dem Landhotel samt Restaurant, Hofladen, der Festscheune und dem funktionstüchtigen Backofen der Mittelpunkt des Dorfes. Das heutige Landhotel war vor etwa 25 Jahren noch eine heruntergekommene Stallruine, aus deren Resten das gastliche Haus entstand.

Dunkle Wolken zogen Mitte 2017 jedoch über dem Hotel auf. Der Grund: Weichen sind falsch gestellt worden, der Betrieb geriet ins Taumeln und lag plötzlich am Boden. Aus dem Merino-Verein heraus kam die Rettung. Ihm gehört das Ensemble sowie der Grund und Boden, das Hotel nicht.

13 Langensteiner Familien, die Mitglied im Merino-Verein sind, haben 2017 die Initiative ergriffen, um das Hotel in eine neue Zukunft zu führen. Sie gründeten die Schäferhof Langenstein GmbH und übernahmen das Hotel in Eigenregie.