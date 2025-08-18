Familientag in Halberstadts Spiegelsbergen Traurige Nachricht überschattet 44. Halberstädter Tiergartenfest

Wenn Volksstimme und Tiergarten zum Feiern einladen, strömen die Familien in Halberstadts Tiergarten. Das bunte Fest bot dieses Jahr wieder viel Tierisches und Unterhaltendes. Wobei am Sonntag auch eine traurige Nachricht viele Besucher beschäftigte.