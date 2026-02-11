Vier Wochen ohne Fernsehen und zahlreiche widersprüchliche Aussagen aus der Servicezentrale: Die Bewohner der Lucanusstraße in Halberstadt sind wütend auf Pÿur. Jetzt fordern sie Preisnachlass – und der Netzbetreiber gerät unter Druck.

Wochenlang kein TV: Störung in Halberstadt wird Nachspiel für Kabel-Anbieter haben

Zwar läuft der Fernseher wieder, aber Wolfgang Strubbe und seine Nachbarn in der Lucanusstraße in Halberstadt sind immer noch sauer auf Pyur.

Halberstadt. - Vier Wochen lang kein Fernsehempfang, vier Wochen lang Falschinformationen aus der Servicezentrale – und trotzdem Bezahlen. Das wollen sich Ursula und Wolfgang Strubbe und ihre Nachbarn in der Lucanusstraße in Halberstadt nicht gefallen lassen. „So nicht noch mal, Pÿur“, lautet ihr Fazit.