Ärger mit Pyur Wochenlang kein TV: Störung in Halberstadt wird Nachspiel für Kabel-Anbieter haben
Vier Wochen ohne Fernsehen und zahlreiche widersprüchliche Aussagen aus der Servicezentrale: Die Bewohner der Lucanusstraße in Halberstadt sind wütend auf Pÿur. Jetzt fordern sie Preisnachlass – und der Netzbetreiber gerät unter Druck.
Aktualisiert: 12.02.2026, 13:11
Halberstadt. - Vier Wochen lang kein Fernsehempfang, vier Wochen lang Falschinformationen aus der Servicezentrale – und trotzdem Bezahlen. Das wollen sich Ursula und Wolfgang Strubbe und ihre Nachbarn in der Lucanusstraße in Halberstadt nicht gefallen lassen. „So nicht noch mal, Pÿur“, lautet ihr Fazit.