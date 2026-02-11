weather regen
Magdeburg, Deutschland
Vier Wochen ohne Fernsehen und zahlreiche widersprüchliche Aussagen aus der Servicezentrale: Die Bewohner der Lucanusstraße in Halberstadt sind wütend auf Pÿur. Jetzt fordern sie Preisnachlass – und der Netzbetreiber gerät unter Druck.

Von Thomas Kügler Aktualisiert: 12.02.2026, 13:11
Zwar läuft der Fernseher wieder, aber Wolfgang Strubbe und seine Nachbarn in der Lucanusstraße in Halberstadt sind immer noch sauer auf Pyur.
Zwar läuft der Fernseher wieder, aber Wolfgang Strubbe und seine Nachbarn in der Lucanusstraße in Halberstadt sind immer noch sauer auf Pyur. Foto: Thomas Kügler

Halberstadt. - Vier Wochen lang kein Fernsehempfang, vier Wochen lang Falschinformationen aus der Servicezentrale – und trotzdem Bezahlen. Das wollen sich Ursula und Wolfgang Strubbe und ihre Nachbarn in der Lucanusstraße in Halberstadt nicht gefallen lassen. „So nicht noch mal, Pÿur“, lautet ihr Fazit.