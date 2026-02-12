weather regen
  4. Kollision bei Harsleben: Bundesstraße 79 im Vorharz nach Unfall gesperrt: Polizei entdeckt bei Verursacherin Überraschung

Auf der B79 zwischen Halberstadt und Harsleben krachen zwei Autos zusammen – ein Fahrer wird verletzt. Bei der Unfallaufnahme stößt die Polizei auf ein brisantes Detail.

Von Holger Manigk Aktualisiert: 12.02.2026, 14:01
Während der Unfallaufnahme nach einer Kollision auf der B79 nahe Halberstadt stieß die Polizei auf ein pikantes Detail.
Halberstadt/Harsleben. - Die B79 ist nach einer halbseitigen Sperrung bei Harsleben am Donnerstagmorgen, 12. Februar, wieder frei. Auf der Kreuzung nahe der Vorharz-Gemeinde gab es einen folgenschweren Unfall.