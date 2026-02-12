Auf der B79 zwischen Halberstadt und Harsleben krachen zwei Autos zusammen – ein Fahrer wird verletzt. Bei der Unfallaufnahme stößt die Polizei auf ein brisantes Detail.

Bundesstraße 79 im Vorharz nach Unfall gesperrt: Polizei entdeckt bei Verursacherin Überraschung

Halberstadt/Harsleben. - Die B79 ist nach einer halbseitigen Sperrung bei Harsleben am Donnerstagmorgen, 12. Februar, wieder frei. Auf der Kreuzung nahe der Vorharz-Gemeinde gab es einen folgenschweren Unfall.