Viel Musik und Tanz sowie kulinarische Vielfalt erwartet die Besucher am 24. August in Halberstadts Burchardikloster. So wird dort der ukrainische Unabhängigkeitstag gefeiert.

Von Sabine Scholz 20.08.2025, 18:15
Im Burchardikloster Halberstadts gibt es am Wochenende 23./24. August gleich zwei Veranstaltungen in Hof und Garten: Neben dem Mantra-Konzert findet auch der Ukraine-Tag statt. Hier besprechen die Organisatoren letzte Details.
Halberstadt. - Die Erfahrung des vergangenen Jahres zeigt: Wenn die ukrainische Gemeinschaft in Halberstadt zum Feiern einlädt, wird das ausgelassen und lange getan. Deshalb geht es dieses Jahr etwas eher los mit den Festlichkeiten zum Unabhängigkeitstag der Ukraine am Sonntag, 24. August.