Veranstaltungstipp fürs Wochenende im Harz Ukrainische Kultur und Köstlichkeiten im Burchardikloster Halberstadt genießen
Viel Musik und Tanz sowie kulinarische Vielfalt erwartet die Besucher am 24. August in Halberstadts Burchardikloster. So wird dort der ukrainische Unabhängigkeitstag gefeiert.
20.08.2025, 18:15
Halberstadt. - Die Erfahrung des vergangenen Jahres zeigt: Wenn die ukrainische Gemeinschaft in Halberstadt zum Feiern einlädt, wird das ausgelassen und lange getan. Deshalb geht es dieses Jahr etwas eher los mit den Festlichkeiten zum Unabhängigkeitstag der Ukraine am Sonntag, 24. August.