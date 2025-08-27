Unbekannte haben zahlreiche Dachplatten aus krebserregendem Asbest im Schutzgebiet Grünes Band bei Bühne illegal entsorgt. Die Polizei ermittelt, die Grundstückseigner hoffen mit einer ausgelobten Belohnung auf Zeugenhinweise.

Die illegal im Schutzgebiet Grünes Band bei Bühne entsorgten Asbest-Platten - insgesamt rund ein Kubikmeter.

Bühne/Braunschweig. - Wer in den vergangenen Jahrzehnten sein Dach mit Wellasbest-Platten eingedeckt hat, hatte eigentlich gute Karten. Die industriell hergestellten Platten galten als langlebig, preisgünstig und - im Vergleich beispielsweise zu Teerpappe - absolut brandsicher. Was sich in den Jahren später herausstellte: Werden die Platten mechanisch bearbeitet, werden winzige, lungengängige Fasern freigesetzt, die Krebs verursachen. Daher ist die Entsorgung derartiger Materialien heute teuer. Was skrupellose Zeitgenossen motiviert, Asbest-Platten einfach in der Natur abzukippen. Das aber könnte für die Täter zum Bumerang werden.