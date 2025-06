Landkreis Harz. - Am Samstag kollidierten in Wernigerode zwei Radlerinnen. Laut Polizei befuhr eine 77-Jährige gegen 10.10 Uhr den Radweg in Höhe des Reddeberteichs in Richtung Schmatzfeld. Dabei sei sie zu weit auf die linke Seite des Wegs geraten und mit einer entgegenkommenden 53-jährigen E-Bikerin kollidiert. Die Seniorin verletzte sich schwer und die 53-Jährige leicht.

