Gemeinde Huy. - Neben dem Hauptausschuss unterstützen drei weitere Ausschüsse beratend die Arbeit des Gemeinderats der Gemeinde Huy. Nach den Neuwahlen im Juni sind auch diese Ausschüsse neu besetzt worden (wir berichteten). Doch es fehlen noch Mitglieder.

Nun werden zur weiteren Unterstützung der Ausschussmitglieder engagierte und sachkundige Einwohner gesucht, die sich ehrenamtlich einbringen möchten.

Bei den Ausschüssen handelt es sich um den Feuer-, Ordnungs- und Sicherheitsausschuss, den Bau-, Wasser- und Abwasserausschuss sowie den Schul-, Kultur-, Sozial- und Sportausschuss.

Mitgebracht werden sollten seitens der Interessierten laut Gemeindeverwaltung Interesse und Fachkenntnisse in den Bereichen der jeweiligen Ausschüsse sowie das Engagement und die Bereitschaft, sich aktiv und ehrenamtlich in die Ausschussarbeit einzubringen. Interessierte Personen müssen außerdem volljährig sein, in der Gemeinde Huy wohnen oder hier ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.

Die Tätigkeit ist befristet für die Dauer der derzeitigen Wahlperiode bis zum 30. Juni 2029. Die sachkundigen und widerruflich berufenen Einwohner ergänzen dann die Arbeit der fünf gewählten Ausschussmitglieder. Ehrenamtlich tätige, sachkundige Einwohner haben in den Sitzungen eine beratende Stimme sowie ein Wortmeldungs- und Rederecht, was sie von den „normalen“ Zuhörern unterscheidet.

Bewerbungen können, inklusive einem kurzen Motivationsschreiben sowie einer Darstellung der einschlägigen Fachkenntnisse, bis zum 6. Dezember per E-Mail an info@gemeinde-huy.de gesendet werden.