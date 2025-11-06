Der Elbauenpark in Magdeburg ist ein beliebtes Ausflugsziel. Damit die Attraktivität weiter steigt, hat der Stadtrat nun den Weg geebnet. Es werden 1,2 Millionen Euro investiert.

Für 1,2 Millionen Euro: Wie Magdeburgs Elbauenpark attraktiver werden soll

Die Sommerrodelbahn im Elbauenpark ist beliebt. Der Magdeburger Park soll attraktiver werden.

Magdeburg. - Es gab keinen Diskussionsbedarf, der Magdeburger Stadtrat war sich einig: Der Elbauenpark soll mehr Attraktionen erhalten. 1,2 Millionen Euro werden für 2026 und 2027 bereitgestellt. Was alles geplant ist.