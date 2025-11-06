Der Bahnhof in Wittenberge ist wegen der Generalsanierung der Strecke Berlin-Hamburg eine große Baustelle. Warum neben der Stadt auch die Bahn Millionen investiert.

Bahnhof Wittenberge - Züge nach Stendal und Berlin sollen gleichzeitig abfahren

Mitarbeiter der Baufirma bereiten am Bahnhof Wittenberge den Schacht für den neuen Fahrstuhl vor.

Wittenberge - Bauzaun, Flatterband, Warnschilder: Der Eingang zum Unterführungssystem am Bahnhof Wittenberge ist seit Monaten abgesperrt – genau wie die gesamte Strecke Berlin-Hamburg. Dennoch fahren hier regelmäßig Züge: Bauwagen der Deutschen Bahn und des Strabag-Konzerns, der einen Großteil der Arbeiten zur Generalsanierung der Strecke ausführt.