Das extreme Unwetter, das am Mittwochnachmittag (23. April) über Teile des Harzkreises gezogen ist, hat große Schäden verursacht und teilweise für prekäre Situation gesorgt.

Lebensbedrohliche Momente im Huy und in Osterwieck

Das große Aufräumen nach der Flutwelle: In Badersleben haben sich Kameraden unterschiedlicher Wehren gemeinsam mit den Einwohnern den Wasser- und Schlammmassen gestellt.

Gemeinde Huy/Osterwieck. - Land unter in Osterwieck, Badersleben, Huy-Neinstedt, Anderbeck, Vogelsdorf, Zilly, Berßel und Deersheim sowie weiteren Osterwiecker Ortsteilen südlich und östlich des Großen Fallsteins am Mittwoch (23. April): Stundenlange Einsätze bis tief in die Nacht für zahlreiche Ortswehren und insgesamt gut 200 Einsatzkräfte.