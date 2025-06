Nach zehn Jahren in den Vereinigten Staaten ist eine Magdeburgerin zurück in Deutschland. Das hat auch mit dem neuen Global Parts Center von Daimler Truck in Halberstadt zu tun.

Warum Daimler Truck in Halberstadt eine junge Frau aus den USA zur Rückkehr in die alte Heimat bewegt

Halberstadt. - Inzwischen verliert sie die Orientierung nicht mehr, wenn sie in den riesigen Hallen des Global Parts Center von Daimler Truck in Halberstadt unterwegs ist. Dass sie mal in Halberstadt arbeiten würde, hätte Anne-Christin Richter vor nicht allzulanger Zeit nicht gedacht. Da war sie noch in Detroit zuhause.