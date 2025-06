Orkanartige Sturmböen wüteten in Barby. Die Feuerwehr musste am Donnerstag zwölf Mal ausrücken - darunter ein kurioser Einsatz.

Weltuntergang in Barby

Im Schloßpark zerschlug ein alter Ahornbaum den Bühnenaufbau aus Metall am „Prinzeßchen“.

Barby. - Der Begriff Gewitterzelle scheint in Zeiten des Klimawandels zunehmend immer gebräuchlicher zu werden. Eine solche sorgte am späten Donnerstagnachmittag für erhebliche Verwüstungen in Barby.