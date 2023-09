Warum sich zwei Vereine für die Wärmestube in Halberstadt einsetzen und einen unterhaltsamen Vormittag organisieren.

Halberstadt - Viele Tage Arbeit stecken in den kleinen Teigtaschen, die sanft ins kochende Wasser gleiten. Iryna Lunhul und Olena Apostolova haben mit ihren Familien Teig geknetet, ausgerollt und dann samt frisch zubereiteter Füllung zu kleinen Täschchen geformt. Als Pelmeni (mit Fleischfüllung und etwas kleiner) und Wareniki (mit Kartoffel-Zwiebelfüllung) konnten die dann die Sommerfestgäste der Halberstädter Wärmestube genießen.

Doch bevor die Teigtaschen auf die Teller können müssen sie kochen und darum kümmert sich gemeinsam mit den beiden Ukrainerinnen auch Kerstin Schütze. Alle drei sind Mitglied im Verein „Goslar hilft Menschen in und aus Krisengebieten“. Seit sie in engerem Kontakt mit dem Osterwiecker Verein „Notruf Ukraine – Polizisten helfen“ stehen, wissen die Goslarer auch um dessen Engagement für die Halberstädter Wärmestube.

Bernd Klamert rührt die Erbensuppe um, die der Verein Notruf Ukraine zum Sommerfest der Halberstädter Wärmestube kocht. Fotos (2): S. Scholz

Idee entstand beim Weihnachtsessen

„Es ist uns schlicht eine Herzensangelegenheit, bedürftigen Menschen zu helfen, auch hier bei uns“, sagt Vereinsvorsitzender Norman Scholle. Er hat wie einiger andere Vereinsmitglieder ebenfalls extra einen Tag Urlaub genommen, um das Sommerfest an der Wärmestube auszurichten.

Die Idee war bei einer der Weihnachtsaktionen des Vereins geboren worden. Viele Jahre schon kochen die Notruf-Leute zu Weihnachten für die Gäste der inzwischen von der Caritas getragenen Einrichtung am einstigen Franziskanerkloster in Halberstadt. Und seit geraumer Zeit organisieren sie zudem ein Sommerfest. „Wir besorgen einen DJ, der für Unterhaltung sorgt, stellen Tische und Bänke auf und kochen“, sagt Norman Scholle.

Wobei „wir“ in diesem Fall vor allem Bernd Klamert ist, der an der Gulaschkanone steht und Erbsensuppe rührt. Um sieben Uhr morgens startet er, damit pünktlich um 11 Uhr die ersten Portionen Suppe samt Bockwurst ausgegeben werden können. Neben Musik und Essen haben die Vereinsmitglieder einen kleinen Flohmarkt vorbereitet und eine Tafel, auf der sie über ihre Arbeit vorstellen. „Wir freuen uns, wenn wir als Verein für ein paar entspannte Stunden sorgen können“, so Scholle. Ein Angebot, das Maria Oppermann und Antje Schmidt als gute Seelen der Wärmestube nur zu gern annehmen. „Die Arbeit wird nicht einfacher, weil es immer weniger Lebensmittelspenden gibt“, berichtet Maria Oppermann.