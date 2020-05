In Halberstadt (Landkreis Harz) hat ein Lkw eine Straßenbahn gestreift. Dabei entstand ein Sachschaden.

Halberstadt (vs) l Am Dienstag (5. Mai) fuhr ein 57-jähriger Lkw-Fahrer die Dominikanerstraße in Richtung Hoher Weg in Halberstadt. Gegen 8 Uhr fuhr eine Straßenbahn im Gegenverkehr, die aufgrund der Straßenenge hielt.

Um dieser die Weiterfahrt zu ermöglichen, fuhr der 57-Jährige vorwärts, wobei er die Straßenbahn im Bereich des zweiten Wagens mit seinem Lkw streifte. An der Straßenbahn entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.